Названы лучшие трейлеры к фильмам 2019 года
Американский кинокритик Винни Манкусо определил десять лучших трейлеров, которые выпускались к полнометражным фильмам 2019 года. Об этом сообщает Collider.
Так, первое место он отдал ролику к ленте Тома Хупера «Кошки», снятой по мотивам одноименного мюзикла.
По мнению Манкусо, вторую строчку в рейтинге занял тизер трейлера фантастической саги «Звездные войны: Скайуокер. Восход».
Замкнул тройку, по словам критика, видео к триллеру «Маяк», в котором главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо.
Кроме того, в списке есть трейлеры к фильмам «Однажды... в Голливуде», «Джокер», «Последний черный в Сан-Франциско», «Джон Уик 3», «Достать ножи», «Топ Ган: Мэверик» и «Ее запах».
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