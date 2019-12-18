Названы лучшие трейлеры к фильмам 2019 года

Американский кинокритик Винни Манкусо определил десять лучших трейлеров, которые выпускались к полнометражным фильмам 2019 года. Об этом сообщает Collider.

Так, первое место он отдал ролику к ленте Тома Хупера «Кошки», снятой по мотивам одноименного мюзикла.

По мнению Манкусо, вторую строчку в рейтинге занял тизер трейлера фантастической саги «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Замкнул тройку, по словам критика, видео к триллеру «Маяк», в котором главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо.

Кроме того, в списке есть трейлеры к фильмам «Однажды... в Голливуде», «Джокер», «Последний черный в Сан-Франциско», «Джон Уик 3», «Достать ножи», «Топ Ган: Мэверик» и «Ее запах».

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