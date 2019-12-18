Рэпера 6ix9ine отправили в тюрьму за вымогательство

Американского рэпера Даниэля Эрнандеса, выступающего под псевдонимами Tekashi69 6ix9ine, приговорили к двум годам тюрьмы за вымогательство, сообщает TMZ.

Ему предъявили обвинение в участии в преступной группировке «Nine Trey Gangasta Bloods», которые, по данным правоохранительных органов, совершили ряд убийств и ограблений в Бронксе, Бруклине и на Манхэттене, а также занимались незаконным оборотом наркотиков.

Рэпер признал вину. В своем письме к суду он попросил прощения.

Рэпера также приговорили к пяти годам административного надзора и общественным работам.

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