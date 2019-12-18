«Уральские пельмени» объяснили причину ухода Михалковой
Коллеги по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали уход из передачи актрисы Юлии Михалковой.
Ранее Михалкова заявляла, что устала от образа «глупой дурочки». По мнению коллег, ее заботила в основном собственная внешность. «У Юлии, как мне кажется, наступила стадия, где в приоритете не юмор, а внешность. Она больше думает, как волосы лежат, как ногти блестят», — цитирует сайт kp.ru нового участника шоу Романа Постовалова. Сергей Исаев добавил, что команда не распадается, однако контракт с Михалковой продлен не был.
Сама Юлия Михалкова уже заявляла, что после ухода из «Уральских пельменей» будет ведущей детского «КВН».
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