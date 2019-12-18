Собянин призвал не плакать над сносом «Соловья»

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал снос киноцентра «Соловей», передает РИА «Новости».

По словам Собянина, в «Соловье» могла повториться трагедия с «Зимней вишней». «Сгорели люди больше всего в кинозальчиках, из которых не могли выйти. Вы были в «Соловье»? Видели, что там творилось? Я уже не говорю про грязь и антисанитарию, просиженные кресла дырявые, там из больших залов нарезали клетушки, из которых выбежать в случае пожара было невозможно», — ответил Собянин на вопрос депутата МГД Сергея Митрохина о возможности сохранения «Соловья».

Мэр подчеркнул, что МЧС и прокуратура не раз требовали закрытия кинотеатра из-за этих условий. «Это страшная история. Если бы этого не было, надо было бы самим закрывать или сносить этот объект. Поэтому там плакать не над чем», — отрезал Собянин.

Киноцентр «Соловей» был построен в 1989 году. В октябре 2018 года собственник здания получил разрешение на снос кинотеатра для постройки гостиницы на этом месте. Горожане проводили митинги против закрытия кинотеатра, однако сохранить его не удалось.

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