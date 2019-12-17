Скончался главный художник театра кукол им. Образцова Сергей Алимов
close
Скончался народный художник России, главный художник Государственного академического центрального театра кукол им. С. В. Образцова Сергей Алимов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
Алимов умер в возрасте 81 года после продолжительной болезни.
В театре отметили, что художник «работал до последнего».
Дату и место прощания объявят позже.
Сергей Алимов был награжден призами международных фестивалей, учувствовал во многих выставках в России и за рубежом. Он создал иллюстрации к произведениям «Мастер и Маргарита», «Мертвые души», «Ревизор», «Василий Теркин».