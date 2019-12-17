Смоленский губернатор возмущен отключением света в селе во время шоу Малахова

Глава Смоленской области Алексей Островский потребовал от прокуратуры разобраться, почему во время эфира передачи Андрея Малахова в селе Демидово было отключено электричество.

Во время эфира Малахов говорил о пропавшем в апреле подростке Владе Бахове. В беседе с изданием «Подъем» Алексей Островский отметил, что направил два письма – руководителю смоленского филиала компании МРСК-центра, которая обеспечивает электроэнергией населенные пункты области, и прокурору Смоленской области, чтобы проверить факты бездействия или действия главы поселения по факту возможного принудительного отключения света. «Я этой ситуацией возмущен, буду разбираться», — отрезал Островский.

По словам Островского, он уже обращался в правоохранительные структуры с просьбой взять дело об исчезновении подростка под личный контроль.

17-летний Владислав Бахов в апреле праздновал день рождения знакомого в селе Демидово. Владислав исчез прямо с вечеринки. Местные СМИ высказали предположение, что в его исчезновении замешаны другие гости, среди которых были дети силовиков, депутатов и предпринимателей.

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