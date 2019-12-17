«Квартал 95» снова спел об экс-главе Нацбанка Украины

Украинская студия «Квартал 95» еще раз спела о бывшей главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, передает РИА «Новости»

В новом номере «Квартал 95» извинился за предыдущую песню с шутками о поджоге дома Гонтаревой. В новой песне актер Евгений Кошевой пообещал, что Гонтаревой снова построят дачу, а деньги соберут на карточку. «То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица», — спел артист.

Видеозапись выступления разместила на своей странице в Facebook пресс-секретарь фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук, однако позже оно было удалено.

До этого Кошевой вместе с артистами хора имени Веревки спел песню «Горел дом» («Горила хата»), вызвавшую возмущение в соцсетях. Гонтарева, чей дом под Киевом сожгли неизвестные, назвала номер позором.

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