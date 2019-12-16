Экстрасенсы назвали причиной смерти Децла отравление

Участники проекта «Битва экстрасенсов» попытались назвать причину смерти 35-летнего рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), передает сайт kp.ru.

Друг Децла Роберт предложил им определить, что случилось, по солнцезащитным очкам, которые были на музыканте в день смерти. По мнению ясновидящей Мариам Циминтии, у рэпера действительно случился инфаркт. «Его отравили…через жидкость», — поделилась своими соображениями Ирина Игнатенко.

С ней почти согласился еще один участник шоу Дмитрий Матвеев, который заявил, что Децла отравили и убили. Позже Матвеев уточнил, что «отравило» музыканта общество злыми словами.

Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля в Ижевске. Сразу после очередного концерта у него остановилось сердце.

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