Онлайн-кинотеатр объяснил удаление серии «Эпидемии» о беспорядках

В онлайн-кинотеатре Premier объяснили удаление пятого эпизода сериала «Эпидемия», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Представитель компании пообещал, что серию, пропавшую из доступа через двое суток после публикации, покажут в феврале 2020 года. По его словам, «Эпидемию» было решено концептуально разделить на две части, и серии с пятой по восьмую будут показаны в феврале, поскольку проект, отмечает он заслуживает «отдельного временного слота». Перед Новым годом, утверждают в компании, в центре внимания находится пятый сезон «Полицейского с Рублевки», с которым платформа завершает год.

Фантастический сериал Павла Костомарова «Эпидемия» рассказывает о группе москвичей, пытающихся выжить во время эпидемии супервируса. В пропавшем эпизоде были показаны сцены противостояния мирных жителей, сопротивляющихся расстрелу, и силовиков. В основу сюжета шоу легла книга Яны Вагнер «Вонгозеро».

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