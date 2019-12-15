Искусственный интеллект воссоздаст незаконченную симфонию Бетховена

Музыковеды и программисты попробуют завершить незаконченную 10 симфонию Людвига ван Бетховена. Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что результат будет представлен к 28 апрелю 2020 года. В эту дату со дня рождения композитора исполнится 250 лет.

Бетховен начал работать над произведением во время работы над девятой симфонией и одой «К радости». Однако композитор не успел закончить симфонию из-за смерти, оставив только несколько рукописных набросков и планов.

Так, специалисты попробуют закончить композицию с помощью машинного обучения и программы, которые уже проанализировали все работы Бетховена, что может искусственному интеллекту создать продолжение партитуры.