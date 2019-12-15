Концерт Макса Коржа закончился пожаром, дракой и ДТП

Во время выступления российского исполнителя Макса Коржа в Перми произошел пожар, столкновение фанатов с полицией, а также после концерта случилась авария с участием автобуса с поклонниками музыканта, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на очевидца.

Согласно имеющимся данным, возгорание произошло из-за того, что поклонники принесли на концерт файеры. После появления огня приехали пожарные, которые стали тушить возгорание, однако им мешали поклонники артиста, которые отобрали у спасателей пожарный рукав.

»[Фанаты] столкнулись с охранниками и полицией», — добавил очевидец.

Отмечается, что урегулировать конфликт удалось после подключения полиции и охраны. Все это время Корж находился на сцене и не прерывал свое выступление.

Кроме того, после концерта на обратном пути из Перми в Екатеринбург автобус с фанатами Коржа вылетел с трассы и перевернулся. В результате аварии пострадали 15 человек, добавляет телеканал.

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