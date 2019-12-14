Названы лучшие фильмы 2019 года

Американский кинокритик издания The Hollywood Reporter Тодд Маккарти назвал топ-10 фильмов за 2019 год.

На первом месте в рейтинге оказалась картина режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Эту киноленту критик назвал «любовным письмом» Тарантино прошлому Голливуда.

Вторую позицию занимает работа «Неограненные драгоценности», в которой Маккарти особенно отметил актера Адама Сэндлера в главной роли. Следом расположился фильм, который, по мнению критика, является «лучшей из имеющихся» экранизацией одноименной повести Луизы Мэй Олкотт, «Маленьких женщин» от режиссера Греты Гервиг.

Также в лучшую десятку вошли фильм «Ирландец» с Робертом Де Ниро, »Ford против Ferrari» с Мэтом Дейманом и Кристианом Бэйлом в главных ролях и «Портрет девушки в огне», «Последний черный в Сан-Франциско», «Отверженные» , «1917», «Безнадежное дело Хаммаршельда».

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