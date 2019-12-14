Полиция Липецка возбудила дело в отношении стрелявшего по машине рэперов

Липецкая полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который обстрелял машину рэперов HammAli & Navai за отказ сделать совместное селфи после концерта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что 27-летний мужчина был задержан. Предполагается, что он произвел выстрелы в автомобиль музыкантов.

Уточняется, что дело было возбуждено по статье «Хулиганство». Следствие выясняет все обстоятельства инцидента, поскольку в машине рэперов так и не были найдены следы от пуль.

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