Якубович объяснил написание слова «монпасье»

Ведущий телепрограммы «Поле чудес» Леонид Якубович объяснил «Газете.Ru» написание слова «монпасье», после того как один из участников капитал-шоу стал его победителем, отгадав это слово с ошибкой.

Как известно, на табло и на экране в ходе шоу было написано слово «монпасье». При этом правильно оно пишется как «монпансье».

«Вы вместо того, чтобы заниматься ерундой, возьмите в руки словарь иностранных языков за 1962 год. Составитель Иванов», - сказал Якубович.

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— Победитель «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой