Полански обвинил Вайнштейна в порче репутации

Режиссер Роман Полански высказался в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинил в травле и порче репутации. Об этом сообщает Paris Match.

Он заявил, что работник пресс-службы продюсера был первым, кто обвинил его в «насиловании детей». По мнению режиссера, Вайнштейн способствовал распространению этих слухов вновь с целью снизить рейтинг его картины «Пианист» перед премией «Оскар».

«Именно он раскопал то старое дело с Самантой Геймер. Тому минуло 26 лет, и оно никого не интересовало», — добавил Полански.

Режиссер также назвал парадоксом тот факт, что в итоге получил премию американской киноакадемии.

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