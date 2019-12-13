Верка Сердючка выпустила песню после долгого перерыва

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Верка Сердючка (Андрей Данилко) во время выступления на конкурсе «Евровидение» в... Верка Сердючка (Андрей Данилко) во время выступления на конкурсе «Евровидение» в...
Верка Сердючка (Андрей Данилко) во время выступления на конкурсе «Евровидение» в...
Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/Reuters

Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, представил новую песню на английском языке Make It Rain Champagne, сообщает «Униан».

Данилко спел ее на концерте в Киеве 12 ноября.

На видеохостинге YouTube композиция была опубликована 13 декабря.

«Новый формат для Сердючки! Очень крутая песня!», — отметили пользователи.

Также комментаторы назвали новую песню «сперхитом».

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