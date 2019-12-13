Верка Сердючка выпустила песню после долгого перерыва
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Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, представил новую песню на английском языке Make It Rain Champagne, сообщает «Униан».
Данилко спел ее на концерте в Киеве 12 ноября.
На видеохостинге YouTube композиция была опубликована 13 декабря.
«Новый формат для Сердючки! Очень крутая песня!», — отметили пользователи.
Также комментаторы назвали новую песню «сперхитом».
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