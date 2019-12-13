Запашный призвал Минкульт выработать правила содержания животных в цирках

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Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный отреагировал на слова министра культуры России Владимира Мединского о преждевременности запрета выступлений животных в цирке.

В беседе с «Газетой.Ru» Запашный высказал уверенность, что ведомство и деятели циркового искусства заинтересованы в том, чтобы животные в цирке содержались должным образом. Однако, по его словам, есть определенное количество структур — в большей степени, в частном секторе — когда действительно дискриминируется понятие цирка. «Есть заинтересованность в том, чтобы животные, и люди чувствовали себя в цирке комфортно, чтобы условия всегда стремились быть еще лучше. Для этого выносятся вопросы и о переделке стационарных зданий, многие из которых были построены в 50-60-х годах, чтобы и у людей была возможность наблюдать за животными, и система становилась прозрачной», — сказал Запашный, попросив не считать цирк сплошной жестокостью и издевательством.

Он также напомнил, что по всей Европе существуют цирки шапито, которые вовсе не имеют зданий, однако условия содержания животных в них остаются на высшем уровне. «Министерство культуры и мы, цирковые деятели, заинтересованы в том, чтобы выработался механизм, который будет определять условия содержания животных и в дальнейшем контролировать, требовать их выполнения», — заключил он.

Ранее футбольные болельщики обвинили Эдгарда Запашного в жестоком обращении с животными.

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