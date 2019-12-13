Директор Софии Ротару объяснил возрастом ее отказ от выступлений

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с «Газетой.Ru» внес ясность в сообщения о том, что Ротару приходится уговаривать выступать в России, и рассказал, что певица отказывается от концертов в основном в силу возраста.

Ротару приходится уговаривать выступать, потому что этого требуют ее поклонники. «А что, Пугачева хочет много работать?» — говорит Лавров, напоминая о реакции зрителей на Ротару, когда она вышла на сцену на «Песне года». «Кто из ее коллег примерно такого возраста ведет полноценную гастрольную жизнь? Поэтому София Михайловна вообще не хочет гастролировать в принципе в мире, не касательно России вообще», — объяснил Лавров, добавляя, что певица отказалась от тура из 14 концертов по Германии в 2021 году.

Также Ротару отказалась от новогодней ночи в Казахстане, за которую ей предлагали €100 тыс. Артистка соглашается выступать, когда ее зовут на одно-два выступления, на которые легко прилететь.

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