Андрей Губин возвращается на сцену

Музыкальный продюсер Тарас Ващишин рассказал о возвращении на сцену поп-звезды 1990-х Андрея Губина, передает «Стархит».

Несколько дней назад он опубликовал в соцсетях совместное фото с Губиным, сделанное в студии, и пообещал поклонникам певца «хорошие новости». «У Андрея все хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится», — цитирует издание Ващишина.

Продюсер также не исключил, что Губин отправится в тур. «Должно быть все: и песни, и тур, но пока это все, что я могу рассказать», — сказал он.

Андрей Губин в последние годы не выходил на сцену, но продолжал заниматься музыкой: писал песни для Жанны Фриске и Юлии Беретты. Несколько лет назад он рассказал, что страдает от постоянных лицевых болей.

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