Сериал «Слуга народа» с Зеленским убрали из эфира российского телевидения

Российский телеканал ТНТ прекратил показ телесериала «Слуга народа» с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на информированный источник.

По заявлению представителя ТНТ, изначально не планировалось показывать в эфире больше трех серий «Слуги народа». Источник отметил, что полный первый сезон комедии будет доступен для подписчиков платной платформы «ТНТ PREMIER».

При этом представитель канала назвал маркетинговым ходом анонс ежедневного показа сериала.

Отмечается, что первый сезон «Слуги народа» будет доступен на интернет-платформе с 12 декабря, однако на сайте отсутствуют любые упоминания о шоу.

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