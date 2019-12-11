Тарантино хочет снять третью часть «Убить Билла»

Режиссер Квентин Тарантино может снять фильм «Убить Билла 3» через три года, сообщил он в эфире радиошоу Andy Cohen Live.

По словам Тарантино, он обедал с Умой Турман в японском ресторане и составил представление о том, как будет выглядеть третья часть фильма и персонаж невесты, который воплотила на экране Турман.

Первая часть фильма «Убить Билла» вышла в прокат в 2003 году, вторая — в 2004-м. Главные роли в картинах исполнили Ума Турман и Дэвид Кэррадайн.

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