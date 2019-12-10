Скончалась солистка Roxette Мари Фредрикссон

Шведская певица, солистка группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась на 62-м году жизни, передает издание Expressen.

По словам представителей певицы, Фредрикссон скончалась утром 9 декабря в своей квартире после болезни.

У певицы остались супруг Микаэль Болюс и двое детей.

В 2002 года у Фредрикссон обнаружили опухоль мозга. Певице успешно провели операцию, и в период восстановления она продолжала писать музыку. В октябре 2005 года было официально заявлено, что певица выздоровела и больше не нуждается в лечении.

Группа Roxette Пера Гессле и Мари Фредрикссон существовала с 1986 по 2016 годы.

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