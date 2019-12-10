Ходченкова и Гагарина сыграют в киноверсии «Летучего корабля»

Актриса Светлана Ходченкова и певица Полина Гагарина сыграют главные роли в музыкальной сказке «Летучий корабль» Оксаны Карас, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление продюсера картины Алексея Учителя, сделанное на очной защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино.

Учитель уточнил, что сейчас ведет переговоры о музыкальном продюсировании проекта с Константином Меладзе. «Что касается актеров, Светлана Ходченкова дала согласие и Полина Гагарина. Она не только певица, но закончила школу-студию МХТ, у нее профессиональное актерское образование», — отметил продюсер.

Сама Карас призналась, что ее очень вдохновляют советские фильмы. «Мы все выросли на этом замечательном мультфильме, все знают историю про короля и непослушную дочь, которую он пытается выдать замуж», — напомнила Карас.

Музыкальный мультфильм Гарри Бардина «Летучий корабль» вышел в 1979 году. По сюжету, влюбленные трубочист Иванушка и царевна Забава строят волшебный летучий корабль и улетают на нем в неизвестность.

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