Умерла звезда сериала «Друзья»

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Warner Bros. Television

Американский актер Рон Либман умер в возрасте 82 лет, передает Fox News.

Он известен по ролям в сериалах «Ангелы в Америке», «Норма Рэй» и «Друзья».

В «Друзьях» он сыграл отца Рейчел Грин — Леонарда Грина.

Причина смерти актера не сообщается.