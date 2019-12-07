В соцсетях обсуждают фотографию Лободы с «шестью» пальцами на ноге
В сети обсуждают пост певицы Светланы Лободы на ее странице в Instagram, где пользователи разглядели «шестой» палец.
Артистка опубликовала обложку песни «Новый Рим». На ней Лобода держит руками правую ногу.
«Думала, зрение совсем меня подводит. А, нет, все верно — шесть», — написал один из комментаторов.
При этом, некоторые пользователи стали переубеждать тех, кто увидел «лишний» палец на ноге певицы.
«Все-таки подводит зрение... Там четко видно, что это стопа, просто такое строение ноги анатомическое», — написал один из пользователей.
Кто-то в комментариях к посту выдвинул предположение, что эта особенность была специально продемонстрирована Лободой, чтобы увеличить число комментариев.
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