Джей Джей Абрамс ждет, что новые «Звездные войны» взбесят фанатов
Режиссер фильма «Звездные войны 9. Скайуокер. Восход» Джей Джей Абрамс в беседе с Vanity Fair отметил, что картина может не понравиться фанатам.
Сценаристы, по его словам, добавили новые детали в проявления Силы, которые могут взбесить поклонников киносаги. «Эти особенности выходят за рамки того, что вы видели раньше», — пообещал Абрамс, не уточнив, что имеет в виду.
Фильм выйдет в прокат 19 декабря. В нем сыграли Оскар Айзек, Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл, Люпита Нионго, Адам Драйвер, Донал Глисон и др.
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