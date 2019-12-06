Джей Джей Абрамс ждет, что новые «Звездные войны» взбесят фанатов

Режиссер фильма «Звездные войны 9. Скайуокер. Восход» Джей Джей Абрамс в беседе с Vanity Fair отметил, что картина может не понравиться фанатам.

Сценаристы, по его словам, добавили новые детали в проявления Силы, которые могут взбесить поклонников киносаги. «Эти особенности выходят за рамки того, что вы видели раньше», — пообещал Абрамс, не уточнив, что имеет в виду.

Фильм выйдет в прокат 19 декабря. В нем сыграли Оскар Айзек, Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл, Люпита Нионго, Адам Драйвер, Донал Глисон и др.

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