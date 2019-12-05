Актриса Эмма Стоун выходит замуж

Актриса Эмма Стоун и телесценарист Дэйв Маккери объявили о помолвке в Instagram.

Маккери опубликовал совместное фото со Стоун, на котором она демонстрирует помолвочное кольцо.

Будущие супруги встретились на съемках передачи Saturday Night Live в 2016 году. В ноябре 2017 года их впервые заметили вместе. Летом 2019 года в одном из интервью обладательница «Оскара» Стоун упоминала, что хочет выйти замуж и завести детей.

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