Певцов ответил Урганту на шутку о Нидерландах

Народный артист России Дмитрий Певцов ответил на предложение телеведущего Ивана Урганта, в шутку предложившего ему поехать в Голландию и снять там документальный фильм «По самые Нидерланды».

Певцов, ранее раскритиковавший телеведущего Владимира Познера за слова об абортах и однополых отношениях, сказал что Ургант может отправиться на съемки без него, а у него самого появится свободное время только следующей весной. Также он посетовал, что не смог попасть на передачу «Вечерний Ургант». «Нам отказали, потому что в нашей демократической стране не принято выражать свое мнение, в том числе по поводу нашей истории, именно по поводу истории. И поэтому отклонили наше предложение и возможность нашу прийти в гости к Ивану Урганту», — сказал актер в беседе с Daily Storm.

Ранее Певцов назвал Познера «врагом России» и предложил уехать из страны.

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