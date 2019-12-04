В Москве начался снос кинотеатра «Соловей»

Кинотеатр «Соловей», расположенный в Пресненском районе города Москвы,начали сносить. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

1 декабря в «Соловье» состоялся последний сеанс. Владелец решил снести здание.

Киноцентр «Соловей» был построен в 1989 году. В октябре 2018 года собственник здания получил разрешение на снос кинотеатра для постройки гостиницы на этом месте. Горожане проводили митинги против закрытия кинотеатра, однако спасти его не удалось.

Отмечается, что

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жигунов пожалел о закрытии «Соловья»

— «Абсурдное здание и замечательное место»: реквием по «Соловью»

— Последняя песнь «Соловья»: легендарный киноцентр закрывается