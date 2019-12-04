Пригожин назвал гонорар Ротару за выступления в России «абсолютно невысоким»

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о размере гонораров певицы Софии Ротару, которые она получает на новогодних корпоративах в России. Об этом он рассказал в интервью «Вечерней Москве».

По его мнению, стоимость для ее выступлений является «абсолютно невысокой».

«Ротару за многие десятилетия своей деятельностью заслужила уважение публики и заработала почет,» — отметил Пригожин.

Он добавил, что ей и другим артистам советской школы, приходилось работать «за копейки», поскольку они не имели дивидендов с продаж своих альбомов.

До этого Ротару подверглась критике из-за планов поучаствовать в записи концерта «Песня года» и фестивале «Легенды Ретро FM» в России. В 2018 году она отказывалась от гастролей в России из-за введения военного положения на Украине.

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