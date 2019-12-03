Дочь Джоли и Питта принимает гормоны для смены пола, пишут СМИ

Дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло начала принимать гормоны для смены пола, передает Marie Claire. Также, сообщают некоторые СМИ, она официально сменила имя на «Джон».

13-летняя девочка уже несколько лет носит мужскую одежду и стрижется коротко, а теперь, утверждается в публикации, решила сделать еще один шаг в сторону трансгендерности.

Родители ранее уже рассказывали о том, как Шайло требует, чтобы ее звали Джоном.

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в конце 2016 года. Известно, что оба родителя поддерживают выбор дочери.

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