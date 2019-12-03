Кит Харингтон рассказал, зачем Джон Сноу убил Дейенерис в «Игре престолов»

Актер Кит Харингтон рассказал, почему его персонаж из сериала «Игра престолов» Джон Сноу в финале восьмого сезона убил свою возлюбленную — Дейенерис Таргариен.

Как сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на слова Харингтона, Джон Сноу до последнего не знал, что убьет Дейенерис. «Но у него было несколько причин. Дэни не принимала в расчет ничье мнение, а это значило, что она убьет моих сестер, значит, мне приходилось выбирать между ней и моей семьей», — говорит Харингтон в аудиокомментарии, посвященном съемкам в сериале.

Также шоураннер сериала Давид Бениофф опроверг предположения фанатов о том, что дракон Дрогон мог съесть тело Дейенерис.

Сейчас телеканал HBO снимает приквел к событиям «Игры престолов», посвященный периоду правления королей Таргариенов.

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