Никас Сафронов прокомментировал инцидент с его сыном в туалете самолета

Российский художник Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете самолета сыном Лукой. Об этом сообщает Star Hit.

По его словам, тот, кто снял видео с Лукой – «негодяй».

«Во-первых, в кабинке не было предупреждения. На месте Луки мог оказаться кто угодно, даже дистрофик!» — сказал художник.

Он добавил, что представитель авиакомпании заявил, что из-за вакуумной системы отчистки слива могло засосать любого человека, вне зависимости от веса.

Кроме того, Сафронов рассказал, что вес Луки, это не следствие чрезмерного увлечения едой, а серьезная проблема со здоровьем – нарушение гормонального фона.

До этого Лука Сафронов заявил, что намерен подать в суд на человека, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета.

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