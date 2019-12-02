Умер главный архитектор Эрмитажа Валерий Лукин

Скончался в возрасте 78 лет в Санкт-Петербурге ведущий архитектор Эрмитажа Валерий Лукин, сообщает 78.ru со ссылкой на замглавы музея по эксплуатации Алексея Богданова.

Как стало известно, архитектор умер еще 30 ноября из-за проблем с сердцем.

По словам Богданова, Лукин был участником реконструкции и строительства главного Штаба Эрмитажа, а также Эрмитажного театра, Меншиковского дворца и не только.

Отмечается, что архитектор проработал в Эрмитаже более полувека.