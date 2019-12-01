Участницы поп-группы Pussycat Dolls объявили о воссоединении
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Певица и танцовщица Николь Шерзингер объявила о воссоединении американской поп-группы Pussycat Dolls более чем через 10 лет после распада. Об этом сообщает The Sun.
«Я очень рада сообщить, что мы вернулись!», — написала солистка группы на своей странице в Instagram.
Уточняется, что после воссоединения, группа отправится в тур по Великобритании.
Так, Pussycat Dolls будет снова выступать в том же составе: Кармит Бачар, Эшли Робертс, Джессики Сатта, Кимберли Уайатт и Николь Шерзингер. Однако к ним не присоединится Мелоди Торнтон.
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