Анна Семенович рассказала о своей болезни

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Певица Анна Семенович на XXIII церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой... Певица Анна Семенович на XXIII церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой...
Певица Анна Семенович на XXIII церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой...
РИА Новости

Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии — гигантомастия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, гигантомастия может появится у женщин, у которых грудь больше шестого размера. Этот диагноз ставят в том случае, если каждая грудь больше 2,5 кг.

Семенович добавила, что эта патология – особенность организма, которая передается генетически, отметив, что о своем диагнозе она узнала пять лет назад.

«Я проходила обследование у маммолога. И мне поставили именно этот диагноз», — сказала певица, признавшись, что делала операцию по уменьшению груди.

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