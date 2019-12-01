Анна Семенович рассказала о своей болезни

Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии — гигантомастия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, гигантомастия может появится у женщин, у которых грудь больше шестого размера. Этот диагноз ставят в том случае, если каждая грудь больше 2,5 кг.

Семенович добавила, что эта патология – особенность организма, которая передается генетически, отметив, что о своем диагнозе она узнала пять лет назад.

«Я проходила обследование у маммолога. И мне поставили именно этот диагноз», — сказала певица, признавшись, что делала операцию по уменьшению груди.

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