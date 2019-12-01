Ди Каприо отрицает обвинения в финансировании поджогов лесов Амазонии

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо ответил на обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару, касающихся спонсирования неправительственных организаций, которые, предположительно, устраивают пожары в лесах Амазонии.

Опровержение актер разместил на своей странице в Instagram.

По словам Ди Каприо, во время кризиса в Амазонии он выражает поддержку людям Бразилии, которые пытаются спасти культурное и национальное наследие страны.

«На кону будущее этих незаменимых экосистем, и я с гордостью поддерживаю те группы, которые их защищают», — написал он.

Актер добавил, что не финансирует организации, которые «стили мишенью» для обвинения в преднамеренном поджоге лесов.

Ранее были задержаны четыре человека из разных НПО по обвинению в поджоге целью получения дотаций. Задержанные якобы пытались продать Всемирному фонду дикой природы (WWF) фотографии с пожаров, к которых их причисляют. Позже президент Бразилии заявил, что Ди Каприо финансирует НПО, которые распространяют фото пожаров и тем самым «участвует в сожжении Амазонии».

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