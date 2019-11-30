Иосиф Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего современных артистов тупыми

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Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал «Газете.Ru» слова композитора Вячеслава Добрынина, который назвал современных артистов тупыми.

Продюсер частично согласился с высказыванием Добрынина, отметив, что некоторые из артистов, о которых говорил композитор, «не имеют ничего общего с музыкой». В особенности он указал на молодых музыкантов.

«Среди вот этого большинства артистов, которых перечислил Вячеслав Добрынин, действительно есть те люди, которые, как мне кажется, даже не знают, сколько будет дважды два. Эти люди не имеют ничего общего с музыкой. Существует подмена понятий. С годами изменилось понимание того, кто такой музыкант. Есть люди, которые могут называться настоящими артистами, а есть много шлака, которые просто сконструировали для себя определенную музыку и выступают. Я правда не знаю, в какой они пропорции», — заявил Пригожин.

По его мнению, многие современные исполнители имеют возможность «просто лезть на сцену», которой раньше не было. Он подчеркнул, что «профессия музыканта девальвировалась».

Пригожин добавил, что многие рэп-певцы могут стать звездами и даже не знать нот, однако, по его мнению, среди рэперов есть и талантливые профессиональные музыканты, например, Джей Зи, Дрейк.

Ранее Добрынин раскритиковал коллег в музыкальном отечественном бизнесе, назвав их тупыми.