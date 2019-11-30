Шнуров избавился от самой сильной участницы «Голоса»

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Шнур (кадр из видео) Шнур (кадр из видео)
Шнур (кадр из видео)
«Первый канал»

Музыкант Сергей Шнуров не стал выбирать одну из самых сильных участниц шоу «Голос» Милану Рахманову, которая на этапе поединков была в составе его команды. Такое решение артист принял в эфире музыкального телепроекта на «Первом канале».

Как известно, девушка вместе с другим членом коллектива Антоном Токаревым спела композицию Survivor американской группы Destiny's Child.

После этого Шнуров решил, кто попадет в следующий тур проекта.

«Милана состоявшийся артист, поэтому я выбираю Антона,» — сказал Шнуров.

При этом он подбодрил Рахманову, отметив, что она «может все сама».

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