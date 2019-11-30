Шнуров избавился от самой сильной участницы «Голоса»

Музыкант Сергей Шнуров не стал выбирать одну из самых сильных участниц шоу «Голос» Милану Рахманову, которая на этапе поединков была в составе его команды. Такое решение артист принял в эфире музыкального телепроекта на «Первом канале».

Как известно, девушка вместе с другим членом коллектива Антоном Токаревым спела композицию Survivor американской группы Destiny's Child.

После этого Шнуров решил, кто попадет в следующий тур проекта.

«Милана состоявшийся артист, поэтому я выбираю Антона,» — сказал Шнуров.

При этом он подбодрил Рахманову, отметив, что она «может все сама».

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