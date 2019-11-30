Пугачева призналась, что не скучает по сцене

Известная певица Алла Пугачева призналась, что не скучает по зрительской энергии, которую она получала на сцене и ей стыдно за это. Об этом она сказала «Первому каналу».

Пугачева подчеркнула, что очень дорожит любовью своих зрителей, но не скучает по энергии, которую она получала на концертах.

Причиной этому, как рассказала Пугачева, является то, что она многое упустила из-за музыкальной карьеры.

«У меня никогда не было нормальной семьи ... У меня не было возможности жить той жизнью, которая мне представлялась в мечтах», — добавила Пугачева.

Она отметила, что хранит воспоминания о прошлом в сейфе в ее сердце. Певица открывает его, когда ей бывает грустно, но все равно закрывает его и живет дальше.

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