Автор «Симпсонов» опроверг слух о закрытии сериала

Продюсер и шоураннер американского сериала «Симпсоны» Эл Джин опроверг информации о закрытии проекта, передает Metro.

По словам Эла Джина, сейчас авторы мультсериала готовят его 32-й сезон, который должен выйти в 2020 году, и не планируют завершать сериал.

Эл Джин работает с «Симпсонами» с 1992 года, он также был соавтором полнометражного мультфильма «Симпсоны в кино» (2007).

Ранее о вероятном закрытии «Симпсонов» сообщил композитор Дэнни Эльфман — автор музыкальной темы сериала.

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