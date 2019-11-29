Автор «Симпсонов» опроверг слух о закрытии сериала
Продюсер и шоураннер американского сериала «Симпсоны» Эл Джин опроверг информации о закрытии проекта, передает Metro.
По словам Эла Джина, сейчас авторы мультсериала готовят его 32-й сезон, который должен выйти в 2020 году, и не планируют завершать сериал.
Эл Джин работает с «Симпсонами» с 1992 года, он также был соавтором полнометражного мультфильма «Симпсоны в кино» (2007).
Ранее о вероятном закрытии «Симпсонов» сообщил композитор Дэнни Эльфман — автор музыкальной темы сериала.
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