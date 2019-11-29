Звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин опроверг сообщения об избиении
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Актер Вячеслав Гришечкин опроверг слухи о том, что в ночь на 29 ноября на него напали в Москве.
В беседе с «Рен ТВ» Гришечкин заявил, что прекрасно себя чувствует. «Глупости, полные глупости», — сказал артист.
Ранее СМИ сообщили, что после побоев врачи диагностировали у Гришечкина травму головы.
Вячеслав Гришечкин — актер и режиссер, сыграл полковника Староконя в сериале «Солдаты», снимался в телесериалах «Марш Турецкого», «Каменская», «Тайны дворцовых переворотов» и др.
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