Тина Кунаки рассказала о начале романа с Венсаном Касселем

22-летняя модель Тина Кунаки в беседе с российским Elle рассказала о том, как начался ее роман с 53-летним актером Венсаном Касселем — ее супругом и отцом ее дочери.

По словам Кунаки, она не искала себе пару специально и перед встречей с Касселем рассталась со своим бойфрендом. «Мы встречались три года, и мое сердце было разбито. Познакомившись с Венсаном, я сразу поняла: «Это он! Моя судьба!» У меня не было в этом никаких сомнений», — поделилась модель.

Роман Тины Кунаки и Венсана Касселя начался в 2016 году. В 2018 году пара сыграла свадьбу. До этого Кассель был женат на актрисе Монике Белуччи.

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