Данилко запретил менеджеру комментировать инцидент на украинском шоу

Представитель Андрея Данилко (выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка) не стал комментировать выходку артиста на съемках украинской версии шоу «Х-Фактор», передает «Рен ТВ».

По словам менеджера, не будет реагировать на ситуацию и сам Данилко. «Смотрите следующий выпуск, тогда станет понятно», — предложил он, сославшись на запрет Данилко.

Ранее в сеть попал ролик, в котором видно, как работающий наставником в десятом сезоне шоу артист не просто разволновался, когда ему пришлось выбирать покидающего шоу участника, но даже расплакался и предложил покинуть проект вместо подопечного. После Данилко покинул студию.

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