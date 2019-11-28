Сын Никаса Сафронова намерен судиться с автором видео из туалета самолета
Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука заявил, что намерен подать в суд на человека, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, «один негодяй», сидевший на задних рядах самолета, вместо того, чтобы помочь заставшему в туалете Сафронову, начал снимать на телефон случившееся.
Пианист сказал, что подаст в суд на этого человека.
«Я его найду, он ответит по закону, выплатит штраф, потому что он издевался над человеком, оказавшимся в беспомощной ситуации», — заявил Сафронов.
Он добавил, что экипаж сработал четко и помог ему выбраться, однако они также могли бы и пресечь видеосъемку.
Музыкант признался, что был шокирован, когда узнал, что кадры с ним разлетелись по сети, заключив, что для страны это, оказывается, стало «важной новостью».
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