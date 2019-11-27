Скончался режиссер «Алисы в стране чудес» Джонатан Миллер

В Великобритании скончался режиссер и сценарист Джонатан Миллер. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что он умер на 86-м году жизни в своем доме. Режиссер долгое время вел борьбу с болезнью Альцгеймера.

Уточняется, что Миллер обучался в Кембриджском медицинском колледже. Там он активно занимался писательской деятельностью, печатался в журналах, выступал на радио и телевидении.

В 1996-м году он был привлечен к адаптации «Алисы в стране чудес» для телевидения, однако известностью он обязан комедийному шоу «За гранью». Среди его работ также «Укрощение строптивой» (1980), «Долгое путешествие дня в ночь» (1987), «Омнибус» (1967–2003) и многие другие.