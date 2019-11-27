Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета

Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе «Казань — Москва», передает телеграм-канал «Небожена».

Ягодицы молодого человека, утверждается в сообщении, застряли в унитазе, и ему пришлось позвать на помощь экипаж и других пассажиров. Инцидент произошел во время захода самолета на посадку. Предположительно, причиной произошедшего стали вакуумный механизма унитаза и особенности фигуры Луки. Очевидцы утверждают, что подобный случай — уже четвертый для молодого человека.

Луке Затравкину (Сафронову) — 29 лет. В 2016 году он оказался участником смертельного ДТП — его автомобиль сбил пожилую женщину, переходившую дорогу на красный свет светофора. Молодой человек полностью признал вину и не был приговорен к реальному лишению свободы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Никас Сафронов попал в аварию

— Никас Сафронов пожаловался на хамство со стороны виновников потопа в его квартире

— Московскую мастерскую Никаса Сафронова затопило