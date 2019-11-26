Винокур обратился к Ротару с поддержкой
Эстрадный артист Владимир Винокур обратился в Instagram к певице Софии Ротару.
Он призвал Ротару не обращать внимания на травлю и опубликовал совместное фото со звездой. «Сонечка, для меня большая честь много лет дружить и работать с тобой! Не слушай злопыхателей, миллионы зрителей тебя любят и ждут», — написал Винокур, ранее уже выступивший против бойкота Софии Ротару и отметивший, что политики могут меняться, а артисты — это навсегда.
Винокура поддержала оперная звезда Анна Нетребко. «Какая прекрасная фотография», — написала она.
Ранее Софию Ротару раскритиковали из-за планов принять участие в записи концерта «Песня года» и фестивале «Легенды Ретро FM» в России.
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