Певица София Ротару расстроена травлей в России, сообщает сайт kp.ru.

Концертный директор певицы Сергей Лавров отметил, что Ротару, которую обвиняют в возвращении в Россию из-за денег, никогда не уходила со сцены. «Полгода назад начали продаваться билеты на «Песню года» и на шоу «Легенды Ретро FM». Все эти выступления состоятся в декабре», — уточнил он.

Он также напомнил, что на «Песне года» и на прочих новогодних съемках артисты всегда работали бесплатно, а в 2018 году Ротару единственный раз за все существование «Песни года» не приехала на съемки из-за военного положения на Украине. «В этом году Ротару критикуют за то, что она едет на фестиваль. Мы теперь уже не знаем, что делать в следующем году — ехать или не ехать. Все равно ведь затравят. Вы не представляете, как София Михайловна расстроена», — негодует Лавров.

Ранее София Ротару сообщила о возвращении на российскую сцену и участии в записи концерта «Песня года», что вызвало критику в адрес певицы.

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