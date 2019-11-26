Фигуранты дела «Седьмой студии» получили премию Станиславского

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Торжественное вручение Международной премии Станиславского прошло 25 ноября в Москве, передает ТАСС

Среди лауреатов в этом году оказались фигуранты так называемого дела «Седьмой студии». Режиссер Кирилл Серебренников получил премию за спектакль «Барокко» театра «Гоголь-центр». Серебренников не смог присутствовать на награждении, так как днем должен был присутствовать на суде по делу «Седьмой студии», а ночью — снимать новый фильм.

Премией «За организацию театрального дела» была отмечена еще одна фигурантка громкого дела — директор РАМТ Софья Апфельбаум, разделившая награду с театральным продюсером Давидом Смелянским.

Фигурантами дела «Седьмой студии» являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева.

Всех их обвиняют в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России. Свою вину отрицают все, кроме Масляевой.

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